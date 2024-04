Bateu, levou

Líder do PT, o deputado paranense Zeca Dirceu atacou o senador Sérgio Moro por conta das decisões do Conselho Federal de Justiça a respeito de pretensas irregularidades na Lava Jato. Zeca Dirceu perguntou, referindo-se a Moro: “Cassação ou cadeia?”, para ele mesmo responder: “Ou melhor, as duas coisas, pois agora Moro terá de explicar o inexplicável e o fará na esfera criminal”.

O senador Moro foi duro na resposta: “Cadeia é coisa do teu pai”. Referência óbvia ao ex-ministro José Dirceu. Poderia ser um embate político comum. E é.

Mas, pelas regras que estão sendo votadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, Zeca Dirceu entrou em óbvio discurso de ódio. Pode, Arnaldo? Esse é o problema atual da Justiça Eleitoral brasileira, como mostrou o senador brasilense Izalci Lucas da tribuna: parece que o conceito de discurso de ódio se refere apenas a uma das vertentes políticas que racham o País.