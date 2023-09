Banho de mangueira com a criançada no Guará

Aos pulinhos e toda vestida, Dayse correu para o meio das crianças e só saiu de lá bem mais tarde, evidentemente ensopada

Moradora do Guará, a distrital Dayse Amarilio não aguentou o calorão que fez no DF no último domingo, 24, e se refrescou tomando banho de mangueira com a garotada que aproveitava a tradicional “Rua do Lazer do Guará”, evento que acontece sempre no último domingo de cada mês na cidade.

Aos pulinhos e toda vestida, Dayse correu para o meio das crianças e só saiu de lá bem mais tarde, evidentemente ensopada.

Já nesta segunda, 25, ela foi a Procuradoria Geral da República para uma reunião com o subprocurador geral Alexandre Camanho.

Durante o encontro, a parlamentar buscou se inteirar mais sobre o Projeto Flor de Maio, proposta dos procuradores federais para ajudar vítimas de violência doméstica.