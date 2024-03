Bancada do DF consegue pagamento a PMs e bombeiros

Coordenador da bancada, o deputado Rafael Prudente, disse que a medida representa “justo alento” para os militares que perderam parte de sua remuneração

Alinhados com o Planalto no Congresso, a senadora Leila Barros e os deputados Rafael Prudente e Érika Kokay conseguiram a derrubada do veto aplicado ao auxílio moradia de bombeiros militares e policiais militares pelo presidente Lula em dezembro passado.

Eles negociaram com o líder do Governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, que o Planalto concordasse com a derrubada do próprio veto na próxima sessão conjunta, prevista para abril.

A base governista do DF vinha trabalhando nos bastidores para garantir a manutenção do pagamento com os recursos do Fundo Constitucional do DF. De acordo com a vice-líder do governo no Senado, senadora Leila, o acordo é uma vitória das corporações.

“O auxílio-moradia já vinha sendo pago há anos com recursos do Fundo. O governo entendeu a importância de manter esse benefício como forma de valorizar os policiais e bombeiros militares que prestam um serviço de excelente qualidade para os brasilienses e a União”, explicou Leila.

Coordenador da bancada, o deputado Rafael Prudente, disse que a medida representa “justo alento” para os militares que perderam parte de sua remuneração.