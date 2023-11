Bancada define prioridades para R$ 316 milhões

O coordenador da bancada, deputado Rafael Prudente, do MDB, explicou que são R$ 316 milhões que serão investidos em diversas obras

O Congresso precisa votar até o dia 15 de dezembro o orçamento da união para 2024 e nesta segunda-feira, 20, os deputados federais e senadores da capital) definiram as prioridades para investimentos no Distrito Federal com as emendas reservadas para a bancada.

O coordenador da bancada, deputado Rafael Prudente, do MDB, explicou que são R$ 316 milhões que serão investidos em diversas obras e programas do GDF. “Estamos priorizando os investimentos na educação, saúde, esporte e programas de qualificação profissional e geração de renda. Nosso objetivo, é dar mais qualidade e estrutura na educação, melhorar o atendimento na saúde e gerar mais empregos para a população”, disse Rafael Prudente.

Obras como a construção de escolas e creches; os Hospitais de São Sebastião e Guará; a duplicação da BR 080, que liga Taguatinga a Brazlândia e o Programa Renova DF, serão beneficiados com recursos da união no ano que vem. Os deputados e senadores devem votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO na semana que vem e a Lei Orçamentária até 15 de dezembro.