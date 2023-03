Bancada da bala na Comissão de Segurança

Alberto Fraga fez as contas e constatou que, dos membros titulares da comissão apenas quatro não são ou policiais ou militares

Após a eleição do deputado gaúcho Sanderson, do PL, como Presidente da Comissão de Segurança Pública, o brasiliense Alberto Fraga fez as contas e constatou que, dos membros titulares da comissão apenas quatro não são ou policiais ou militares.

“Isso mostra”, deduziu Fraga, “que nós vamos dar um resultado positivo na segurança pública e vamos mostrar para o Governo Lula que eles não entendem nada de segurança pública. Portanto, se quiserem realmente avançar, que nos ouça”.