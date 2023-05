Avião em Belém vira exploração política no DF

Descobriu-se que o avião pertence a Igreja Quadrangular, controlada no Pará pelo ex-deputado federal Josué Bengtson

A Polícia Federal interceptou e prendeu neste final de semana, em Belem, uma aeronave modelo Bonanza com quase 300 quilos de skunk, um tipo de maconha concentrada, por isso mesmo chamado também de supermaconha.

Descobriu-se que o avião pertence a Igreja Quadrangular, controlada no Pará pelo ex-deputado federal Josué Bengtson, que presidiu o PTB no estado. Dentro do clima de polarização e guerra aberta das redes no País, os petistas paraenses imediatamente traçaram mapas familiares.

Associaram o pastor ao escândalo das ambulâncias, e destacaram que Paulo Bengtson, seu filho, foi “deputado federal bolsonarista do centrão de Arthur Lyra” E também reservaram farpas à sobrinha, a hoje senadora brasiliense Damares Alves, que trabalhou no gabinete de Josué quando ele era deputado. Josué Bengtson tem 78 anos.

A senadora não teve dúvidas. Avisou que “sim, é meu tio, e sim, trabalhei com ele até 2002”. Tudo isso foi antes da história dos sanguessuga de 2006, quando ele foi citado, “mas nunca condenado, tanto que ele voltou depois eleito como deputado federal”. Quanto ao skank, nenhum vínculo está provado. Tiroteio para lá…

Voto de Érika já é cobrado

…e tiroteio para cá. A deputada brasiliense Érika Kokay participou de todo o esforço para convencer o relator do arcabouço fiscal, Cláudio Cajado, a retirar do seu parecer o limite ao Fundo Constitucional do Distrito Federal.

Esteve com os demais integrantes da bancada na reunião do presidente da Câmara, Arthur Lira, e se esforçou, como única petista brasiliense do Congresso, para que se fizesse uma revisão da medida. Na hora de votar, porém, obedeceu à ordem estrita do PT, disciplinado pelo próprio presidente Lula, e votou a favor do parecer.

Foi voto solitário da bancada. Até o deputado Reginaldo Veras, do PV federado ao PT, ficou contra. Placar de sete a um. Dentro do clima de guerra na polarização, está sendo crucificada pelos oposicionistas. Circulam memes na internet, dizendo que Érika votou não pelo arcabouço, mas pelo calabouço em que se quer colocar Brasília.