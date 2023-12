Auxílio moradia para bombeiros e policiais militares

Depois de alguns anos, o Tribunal de Contas da União mandou que se suspendesse o pagamento do auxílio-moradia

Ainda na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o senador brasiliense Izalci Lucas convenceu o relator Danilo Forte a incluir emenda que regulariza de vez a questão do auxílio-moradia da segurança pública.

Ele lembra que o governo Agnelo, do PT, negou reajuste salarial, mas concedeu auxílio-moradia como aumento salarial.

No início do ano GDF encaminhou para o Palácio do Planalto a proposta de reajuste salarial, aceita, e a bancada na Câmara apresentou emenda regularizando a questão do auxílio-moradia, mas ela foi vetada pelo Executivo.

“Continua sendo discutida a derrubada do veto, mas não é o que nós queremos, até porque é uma emenda que tem vício de iniciativa”, explicou Izalci.

Para o senador, agora, com o acatamento da emenda à LDO, possibilita-se ao Planalto encerrar definitivamente o caso, ao encaminhar para esta Casa ou uma medida provisória, ou um projeto de lei em regime de urgência.