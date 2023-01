Autonomia e fundo constitucional

Izalci lembrou que o próprio governador Ibaneis Rocha reconheceu publicamente a falha e é preciso apurar os fatos de forma responsável

O senador brasiliense Izalci Lucas visitou o comando da Polícia Militar do Distrito Federal, para conversar com seus representantes.

Na ocasião, o senador afirmou que repudia qualquer tipo de vandalismo, mas reforçou que a responsabilidade pelo ocorrido não pode cair exclusivamente sobre a instituição. Izalci lembrou que o próprio governador Ibaneis Rocha reconheceu publicamente a falha e é preciso apurar os fatos de forma responsável.

O senador afirmou ainda que está trabalhando para que a intervenção tenha seu prazo reduzido evitando que ocorram mais interferências, já que a situação só prejudica o DF e sua população. A grande preocupação, porém, é preservar o Fundo Constitucional do DF, pois os atos terroristas aumentaram a pressão que todos os anos ocorre para a sua redução.

“Não podemos brincar com esse assunto, um dos objetivos do recurso é justamente cuidar da segurança e precisamos assumir claramente a defesa da nossa cidade, do Fundo Constitucional, e principalmente a autonomia política da capital do Brasil. Não podemos pagar o preço do erro ou incompetência de alguns e comprometer toda uma luta de anos pela autonomia”, argumentou Izalci.