Aumento dos combustíveis

O atual presidente Lula “afirmou que os aumentos constantes do preço dos combustíveis representam inflação para os pobres”

Também a caminho do Executivo – retornará à Secretaria dos Esportes – o deputado brasiliense Julio Cesar Ribeiro despediu-se da tribuna da Câmara com um cutucão no Palácio do Planalto.

Lembrou que quando se discutia a desoneração dos combustíveis, durante a campanha eleitoral, o atual presidente Lula “afirmou que os aumentos constantes do preço dos combustíveis representam inflação para os pobres e dividendos para os ricos, pois o brasileiro terá que arcar com os impostos federais, com os impostos estaduais, com o lucro das distribuidoras. Além disso, terá que suportar os efeitos que virão sobre os preços dos alimentos e sobre os preços de todos os produtos de consumo”. No entanto, com dois meses da posse, o governo Lula retomou a carga tributária da gasolina.

“O aumento no preço dos combustíveis vai provocar um efeito cascata no nosso País, elevando o preço da produção, o preço dos alimentos e o preço do transporte público. Portanto, até o preço da cesta básica vai aumentar”, disse Júlio Cesar Ribeiro.