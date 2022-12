Até o carro como arma

Foi anotada placa do carro, Chevrolet Zafira, dirigido por um homem de meia idade, óculos, que e estava com uma senhora sentada no banco do carona

O distrital reeleito Chico Vigilante saiu para o trabalho de casa, em Ceilândia, às 8h. Quando estava no Eixo Monumental, antes da Capela Rainha da Paz, seu carro sofreu uma fechada.

“O motorista Lino desviou e seguimos”, conta o deputado, “mas não satisfeito, o piloto do outro carro abaixou o vidro e começou a me xingar até chegarmos perto da Torre de TV, quando jogou o carro em cima do nosso, de uma forma que se o Lino não fosse bom motorista, teria acontecido um acidente grave”.

Foi anotada placa do carro, Chevrolet Zafira, dirigido por um homem de meia idade, óculos, que e estava com uma senhora sentada no banco do carona.

“Fico me perguntando: será que esse marginal atentou contra minha vida porque eu ando com o adesivo do Lula? Pois eu uso o adesivo do Lula desde 1989” indaga-se Chico Vigilante.

Ele pediu para as forças de segurança do DF apurarem quem é essa pessoa e tomarem as devidas providências. “Isso não pode continuar acontecendo nem comigo nem com ninguém, é barbárie”, constata o deputado.