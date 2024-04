Até doulas

Pelo direito de escolha do profissional e local de nascimento, a Marcha Nacional pelo Parto Humanizado aconteceu em diversas capitais do país.

No Distrito Federal, a Marcha foi realizada no Parque da Cidade, com concentração no estacionamento 10, às 9h.

A distrital Dayse Amarilio, que é enfermeira obstetra, não perderia este evento. No aniversário de Brasília, ela se juntou a estudantes, doulas, amigas e amigas de várias entidades para promover uma sensibilização social sobre os conceitos de parto seguro e as formas de assistência que favoreçam o acesso desse direito a todas as mulheres.

“Aniversário de Brasília e nossa marcha pelo direito, pela dignidade da mulher escolher com quem, onde quer ter o parto digno. Isso aqui é muito importante, é uma coisa que parece tão óbvia, mas é uma coisa pela qual ainda temos que lutar”, avaliou