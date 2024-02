Associações de tribunais de contas

O vice-presidente do Tribunal de Contas do DF, André Clemente, integra a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e o Instituto Rui Barbosa (IRB)

Tomam posse nesta terça-feira, 19, em Brasília, as diretorias da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e do Instituto Rui Barbosa (IRB) que tomam posse hoje, em Brasília. O vice-presidente do Tribunal de Contas do DF, André Clemente, integra as duas entidades.

Na Atricon, Clemente é diretor de Desenvolvimento do Controle Externo e no IRB, diretor de Desenvolvimento Institucional, ambos para o biênio 2024/2025. Também integra o Conselho Fiscal do IRB o conselheiro Inácio Magalhães Filho.

“As duas entidades contribuem para o aperfeiçoamento do controle externo nos entes da Federação e, desta forma, auxiliam na proteção dos recursos públicos e das políticas públicas que entregam bens e serviços para toda a população”, ressaltou Clemente.

Limite nos descontos para bombeiros

Após representação realizada pelo distrital Roosevelt Vilela e consulta formulada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o Tribunal de Contas do DF acatou os argumentos apresentados pelo parlamentar e emitiu ao CBMDF uma decisão para que a corporação respeite o limite de remuneração dos militares para os descontos da indenização ao sistema de saúde.

Agora, a remuneração passa a ser o limite de ressarcimento das despesas anuais do plano de saúde. “A medida traz justiça, visto que o modo de cobrança do CBMDF não era praticado em nenhum outro sistema de saúde e imputava dívidas impagáveis aos militares”, enfatizou o deputado.