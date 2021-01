Assinatura: Professor Israel milita por CPI do Leite Condensado

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

O deputado federal Professor Israel (PV-DF/foto) foi um dos primeiros parlamentares da Câmara a assinar pedido de CPI para investigação das compras de alimentos pelo Governo Federal.

Prerrogativa – “A fiscalização é um dos principais papéis do Legislativo. Não posso deixar de manifestar também minha repugnância com a maneira grosseira com que Bolsonaro tratou a imprensa, ao ser questionado sobre o caso”, disse o parlamentar.

Repercussão – A repercussão das denúncias sobre o altíssimo gasto do Executivo Federal com alimentos como leite condensado e goma de mascar e a reação de Bolsonaro também suscitaram comentários do ex-governador e ex-senador Cristóvam Buarque.

“Pornografia”

“O que dizem os militares e pastores quando seus filhos comentam o comportamento pornográfico do presidente da República em uma churrascaria de Brasília?”, indagou Cristóvam, em suas redes sociais.

Contraponto

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) tem alertado políticos e governos diversos para o fato de que a segunda onda da covid “já é uma realidade”, em contraponto às negativas do Governo Federal.

No aguardo – Durante um congresso do Credit Suisse, esta semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a dizer que o Executivo tem um protocolo de emergência para colocar em prática, mas “somente se o número diário de mortes superar os 1.300”.

Tributação – “As mortes já passam de mil por dia. É necessária agora a retomada do auxílio emergencial e do apoio às micro e pequenas empresas”, disse o distrital. Ele sugere que se tribute “a distribuição de dividendos das empresas e as grandes fortunas.”

Cárcere

Relatório divulgado pela Pastoral Carcerária, da CNBB, aponta que quase 60 mil infecções por covid foram registradas em presídios de todo o país, entre os presos (cerca de 47 mil) e também entre agentes penitenciários (13 mil), mas esses dados têm sido subnotificados. O Brasil tem, hoje, cerca de 800 mil detentos.

Tortura – Intitulado “A pandemia da tortura no cárcere”, o documento ressalta que a organização recebeu denúncias diversas, de fevereiro a outubro de 2020, de violações do direito ao atendimento de saúde e de condições degradantes de sobrevivência em meio à contaminação pelo vírus nos presídios, inclusive o da Papuda.

Ex-secretários

O ex-secretário de desenvolvimento econômico do DF, Ruy Coutinho, agora trabalhando como consultor, tem estreitado muitos contatos nos últimos tempos com o empresário Salim Matar, ex-secretário de Desestatização do Ministério da Economia, que deixou o cargo em agosto passado.

Interlocutor – Ruy tem sido visto como uma espécie de interlocutor de Matar em Brasília. O empresário pediu para deixar o cargo na equipe de Paulo Guedes porque não conseguiu tocar o seu programa de desestatização. E foi elogiado no mercado pela honestidade que adotou em relação a isso.

Prêmio

Criador do Encontro Nacional e Juízes e Juízas Negros, o juiz Fábio Esteves, do TJDFT, foi selecionado como finalista do prêmio “Desafio Lideranças Públicas Negras”, promovido pelo projeto Catálise. O objetivo é reconhecer ações que levam a oportunidades em posições de liderança para negros no setor público.

Impactos – O evento idealizado e organizado pelo magistrado foi concebido em 2016, como “um encontro de ideias e ideais reunindo a magistratura negra brasileira, para pautar os impactos do racismo no Poder Judiciário”. O primeiro encontro aconteceu, de fato, em 2017. Exitosa, a experiência agora colhe os bons frutos.

Complexo

O deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos) aguarda a tramitação de projeto de sua autoria que pede a criação de um complexo logístico e de exportação no Distrito Federal.

Abertura – Ele se articula para que a proposta seja lida já na próxima terça-feira (2), na volta dos trabalhos da Câmara Legislativa do DF (CLDF). A partir daí, o texto começará a tramitar pelas comissões.

Competitividade – Segundo Delmasso, se a iniciativa for aprovada, o GDF poderá conceder incentivos fiscais, financeiros e de crédito para empresas de diversos segmentos se estabelecerem por aqui e aumentarem a competitividade de Brasília e RAs.

Sepe

Secretário de Projetos Especiais do Distrito Federal, o engenheiro civil Roberto Andrade anda empolgadíssimo com propostas que estão sendo tocadas pela pasta, que foram aprovadas esta semana pelo Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Resíduos – Uma delas trata da abertura de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para desenvolvimento de PPP com vistas ao tratamento e reciclagem de resíduos sólidos da construção civil. Hoje, contou Andrade, são produzidas 6 mil toneladas por dia desse tipo de lixo no DF.

Pesar

O deputado distrital Jorge Vianna (Podemos) lamentou muito o falecimento da técnica em enfermagem Rosângela Alves dos Santos, de covid-19, em Santa Maria. Ela atendia no Centro de Saúde 01 daquela cidade.

Cuidados – Em nota, Vianna destacou o bom trabalho realizado por Rosângela. “Embora já tenhamos a felicidade de ter começado as vacinações, não podemos abrir guarda para esse vírus tão fatídico que já ceifou a vida de milhares de pessoas”, frisou.

Entorno

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) está mais atuante do que nunca junto aos políticos do Entorno. Ele participou, quarta-feira (27), de reunião com integrantes da prefeitura de Padre Bernardo (GO), incluindo o prefeito do município, Joseleide Lázaro.

Assentamentos – Foi item prioritário da pauta a assinatura de um termo de cooperação entre a prefeitura e o Incra SR 28, que vai fiscalizar ações de construção e reforma em nove assentamentos do município.