Mas Fraga tinha também uma pesquisa da Quaest apontando que 37% da população brasileira querem segurança pública de qualidade

O deputado brasiliense Alberto Fraga municiou-se de uma série de estatísticas antes de subir à tribuna da Câmara nesta terça-feira, 13.

Começou dizendo que “é inadmissível uma pesquisa dizendo que 94% da população é a favor da redução da idade penal, negociar-se a tramitação de proposta nesse sentido por 20 anos e aprovar essa emenda na Câmara, só para chegar ao Senado e ser engavetado”.

A propósito, essa proposta de emenda à Constituição prescreveu. Mas Fraga tinha também uma pesquisa da Quaest apontando que 37% da população brasileira querem segurança pública de qualidade, enquanto 16% estão preocupados com a economia; e 11%, com a corrupção.

Conclusão do deputado: “se o Governo Lula fosse um pouquinho inteligente, deveria adotar medidas nessa linha”. As estatísticas de Fraga não pararam por aí. Ele mostrou que “a reincidência no País é uma coisa absurda, pois 75% dos criminosos que saem dos presídios voltam para eles”.

Outra conclusão: a polícia está enxugando gelo, pois não faz sentido continuarmos colocando na cadeia quem roubou um salame e deixarmos o traficante solto.

Assim, quando se vê a notícia de que foi preso o estuprador tal, foi preso o assaltante tal, pode-se saber que a notícia terá como continuidade: “Deveria estar cumprindo pena e está solto; está o regime semiaberto, está no saidão”. Previsivelmente, Fraga sabe quem é o culpado.

“Lula fez promessa durante a campanha de que criaria o Ministério da Segurança Pública, mas mentiu para a população brasileira e não fez absolutamente nada, pois já se completaram 11 meses de Governo Lula, e não há uma medida sequer que venha dar segurança ao povo brasileiro”, concluiu.