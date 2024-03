Aproximação da esquerda brasiliense com o PSD

Um dos principais partidos-alvo dessas manobras, citado desde o início, é o PSD, que aliás já integra o governo Lula, com três ministérios

Começam a ser dados os primeiros passos para o que a esquerda-raiz do Distrito Federal tem chamado de movimento que vai além do centro, chegando à centro-esquerda. Um dos principais partidos-alvo dessas manobras, citado desde o início, é o PSD, que aliás já integra o governo Lula, com três ministérios.

Desempenhando informalmente o papel de interlocutor dessa aliança com o empresariado, o ex-presidente do Sebrae, Valdir Oliveira, teve longa conversa com o ex-senador Paulo Octávio, presidente regional do PSD, além de comandar o grupo Lide, que reúne uma grande parte da renda per capita de Brasília.

Vinculado ao PSB, Valdir deu até um resumo da conversa, dizendo que “ser progressista é reconhecer quem gera empresa e renda”, justamente o que, segundo a turma do diálogo, é o que faz Paulo Octávio.

Integração do PSB

Enquanto isso, o PSB brasiliense tenta se fortalecer internamente. Citado frequentemente como possível candidato ao Buriti, o ex-secretário executivo da Justiça, Ricardo Cappelli, procurou o ex-governador Rodrigo Rollemberg para uma longa conversa.

Eles são vizinhos do Ministério do Desenvolvimento, Rollemberg na secretaria de Economia Verde e Cappelli presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industriais, ambos debaixo do guarda-chuvas do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Cappelli disse que, na conversa com o ex-governador brasiliense, estava procurando sintonia com o trabalho já realizado pela pasta nesta agenda estratégica.

Coincidência ou não, o ex-governador Rollemberg poucas horas antes tivera um encontro com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, para o que chamou de “conversa política inspiradora” sobre “como gerar riquezas reduzindo as desigualdades sociais e garantindo sustentabilidade ambiental”. Conversas inspiradoras à parte, o PSB está em busca da cabeça de chapa para as próximas eleições.