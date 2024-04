Apoio à greve da UnB

O deputado brasiliense Reginaldo Veras manifestou nesta terça-feira, 9, todo o aeu apoio aos professores da UnB que entraram em greve hoje. As reivindicações por recomposição salarial são justas.

Professores e funcionários administrativos, estes já paralisados, pedem reajuste de 22,71%.

Veras culpa “o governo anterior, que criminalizava e sucateava as universidades federais, há uma defasagem na remuneração dos docentes que precisa ser corrigida”.

Deixa, porém, de registrar uma situação curiosa. Os professores e funcionários técnico-administrativos fizeram greves no governo Dilma e agora cruzam os braços no governo Lula. Mas no governo Bolsonaro, a quem o deputado culpa pela situação, ficaram quietinhos.