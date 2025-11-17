Apoio à Capital do Rock

O primeiro vice-presidente da Câmara Legislativa Ricardo Vale (PT), entre outras pautas, vem se dedicando a apoiar a cena do rock de Brasília. Fã do gênero que colocou a capital federal em destaque no país, o petista tem destinado recursos de emendas parlamentares para eventos, como o Festival Asas do Rock, que ocorre nos terceiros domingos de cada mês.

O objetivo principal da destinação de recursos é dar visibilidade a novas bandas, em especial as autorais. Para isso, o distrital conta com apoios, como do Setorial Cultura Rock, que dentro e fora do Distrito Federal, vem ajudando a mapear políticas públicas para uma nova ascensão do gênero que voltou a ocupar casas de shows.

O local para isso não teria como ser melhor: o Eixão do Lazer. A cada edição, independentemente da atração, milhares de pessoas se reúnem para conhecer os novos nomes do rock do Distrito Federal.

Espaço democrático

A propósito, foi a união de forças que fez com que autoridades do GDF recuassem na tentativa de acabar com os shows no Eixão do Lazer. Entre diversos movimentos de gênero musical que se reúnem aos fins de semana ao longo das vias, o Setorial Cultura Rock teve peso na pressão feita para que o espaço permanecesse nas mãos da população.