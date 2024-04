Apesar de tudo

Presidente da Comissão de Segurança da Câmara Legislativa, o deputado brasiliense Alberto Fraga não deixou passar em branco: comentou nesta quinta-feira, 5, que após 50 dias, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal recapturaram em Marabá, no Pará – bem longe portanto do presídio onde estavam – foragidos da penitenciária federal de Mossoró.

São dirigentes de uma facção criminosa, considerados de alta periculosidade. Fraga, evidentemente, não perdeu a oportunidade de alfinetar o governo Lula.

Comentou que, “mais uma vez a polícia cumprindo o seu papel, mesmo com a falta de investimento e com o descaso que a segurança Pública vive na atual gestão do nosso país”.