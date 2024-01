Apelo para chegada do fumacê

Segundo Chico Vigilante, que é morador de Ceilândia, “as pessoas estão implorando pelo fumacê”. Para o distrital, “o GDF precisa fazer contratações imediatas”

Mesmo oposicionista, o distrital Chico Vigilante procurou a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, para pedir providências contra a dengue. Na conversa com a secretária, pediu “providências para a gravíssima situação que os moradores do Condomínio Prive, em Ceilândia, estão enfrentando, pois tomei conhecimento de que todas as casas do condomínio têm pacientes com dengue”.

Segundo Chico Vigilante, que é morador de Ceilândia, “as pessoas estão implorando pelo fumacê”. Para o distrital, “o GDF precisa fazer contratações imediatas e intensificar o combate ao mosquito”.

Rotary fecha acordo para vacinar

O Rotary Brasília fechou convênio com o Laboratório Sabin para garantir valores mais baixos e condições de pagamentos facilitadas para algumas vacinas. O acordo é válido inclusive para quem não é rotariano, embora por tempo limitado. Vale, entre outras, para vacinas contra dengue, pneumonia, herpes zoster e HPV9.