Anunciados os novos Institutos Federais

O governo federal anunciou nesta terça-feira a lista das cidades que terão os institutos. O Distrito Federal ganhará dois novos campi

Faz parte do papel das bancadas governistas pleitear investimentos públicos como um corolário de seu apoio parlamentar. Foi o que aconteceu com a instalação das que receberão novas unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

O governo federal anunciou nesta terça-feira a lista das cidades que terão os institutos. O Distrito Federal ganhará dois novos campi do Instituto Federal de Brasília (IFB) em Sobradinho II e Sol Nascente. No Palácio do Planalto, o presidente Lula anunciou pela manhã que 100 novos campi serão entregues em todo Brasil até o fim de 2026.

A bancada governista jogou junto e a inclusão das regiões administrativas atendeu a um pedido da senadora brasiliense Leila Barros, que levou esse pedido em janeiro ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Desconfiança nos Republicanos

Não foram apenas governistas que apareceram para reivindicar os institutos federais. Outro deputado brasiliense, Gilvan Máximo, também esteve por lá, defendeu os dois novos institutos e até tirou selfie com o ministro da Educação, Camilo Santana, petista de carteirinha.

O detalhe é que Gilvan Máximo pertence ao Republicanos, partido que formalmente está na oposição ao governo Lula. Como existe todo um movimento de aproximação tendo em vista a sucessão na Câmara dos Deputados, bolsonaristas-raiz falam em filiar ao PL figurões do Republicanos, entre eles o governador Tarcísio de Freitas e até a senadora brasiliense Damares Alves.

A propósito, Gilvan Máximo agora está seguro no mandato, após o Supremo Tribunal Federal recusar assento a candidatos que pleiteavam a contagem das sobras eleitorais. Gilvam poderia perder a cadeira para o ex-governador Rodrigo Rollemberg, mas agora foi efetivado de vez.