Antes da casa cair

O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, Iprev, já estava na mira da Comissão de Fiscalização da Câmara Legislativa bem antes do afastamento do então presidente do Instituto, Paulo Moita, esta semana, em operação da Polícia Federal.

A Comissão, presidida pela distrital Paula Belmonte, já havia feito audiência pública em maio para cobrar informações sobre como é realizado o credenciamento dos fundos; sobre o recorrente baixo rendimento desses fundos e outros tantos, que deverão ser respondidos no próximo dia 16, quando haverá nova audiência pública para que os vários questionamentos sejam esclarecidos.

“Além disso, nós encaminhamos em junho, o pedido para que o Tribunal de Contas do DF fizesse auditoria no Iprev e também no Iges, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF”, informou a deputada.