Anderson Torres mais perto da Segurança do DF

O governador Ibaneis Rocha e Anderson Torres já conversaram por várias vezes, uma delas por quase duas horas no Palácio do Buriti

Está tudo definido para o retorno do atual ministro da Justiça, Anderson Torres, para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

O governador Ibaneis Rocha e Anderson Torres já conversaram por várias vezes, uma delas por quase duas horas no Palácio do Buriti.

Chegou-se a pensar que Torres poderia seguir para São Paulo, mas desistiu-se dessa alternativa. E sabe-se também que existe má vontade para com a fórmula do retorno de Torres por parte do time da transição de Lula, por birra de ser ministro do governo Bolsonaro. No entanto, as conversas estão perto do final.

O próprio governador já disse que não terá qualquer problema com Anderson Torres na Secretaria. Mas ele só reassumirá o posto no dia 2 de janeiro e não estará no governo do Distrito Federal na posse de Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro. Torres já foi secretário do início do primeiro mandato de Ibaneis e permaneceu até março de 2021, quando foi para o Ministério da Justiça.

Atual secretário retorna à Polícia Federal

Tanto Anderson Torres quando o seu sucessor – e atual secretário – Júlio Danilo são delegados da Polícia Federal. Com o retorno de Torres, Júlio Danilo reassumirá seu cargo de origem.

Ibaneis disse várias vezes que examinava o retorno de Anderson Torres à Secretaria de Segurança Pública pelo excelente trabalho desenvolvido durante a sua gestão.

Para isso pesaram a maior presença do policiamento ostensivo, nas ruas, o aumento dos horários de abertura das delegacias de polícia e os resultados, com redução de grande número das taxas de criminalidade, em especial nos crimes contra a vida e contra a incolumidade física.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Presidente do PT confirma restrições

O presidente regional do PT, Jacy Afonso, confirma que o partido tem discordâncias com respeito ao retorno de Anderson Torres à Secretaria de Segurança Pública.

A bancada do partido já esteve com o governador e manifestou essa posição. Jacy Afonso admite que “nós não somos parte do governo”, mas justifica “a preocupação, porque a cidade é a capital de todos os brasileiros”.

Lembra, inclusive, que o ministro da Justiça designado, Flávio Dino, tem desenvolvido diálogo com a Polícia Federal e outros órgãos da pasta, mas não com o ministro Anderson Torres. Isso faz com que o partido fique preocupado com a segurança. E acha que Ibaneis fez uma opção política.