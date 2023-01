Alerta de Izalci

Afinal, avaliou, “é preocupante o afastamento de uma pessoa com mandato, de forma monocrática, liminar, sem uma análise mais profunda”

Adversário do governador Ibaneis Rocha nas últimas eleições, o senador brasiliense Izalci Lucas disse que as invasões do domingo demonstraram “fragilidade na segurança pública” e, diante disso, “a intervenção federal na segurança do DF é oportuna, tendo em vista que o governo local não agiu com precaução, faltou interesse maior na defesa do povo e na democracia”.

Condenou, porém, o afastamento de Ibaneis.

“Vejo com preocupação esse afastamento, até porque o governador foi eleito pela população e é preciso dar a ele o direito de defesa”, explicou.

