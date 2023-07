Ajudando quem ajuda

Lula nomeou o recém-aposentado ministro Ricardo Lewandowski para o cargo de árbitro do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul

O registro foi feito pelo deputado brasiliense Alberto Fraga: tão logo assumiu a presidência rotativa do Mercosul, Lula nomeou o recém-aposentado ministro Ricardo Lewandowski para o cargo de árbitro do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul.

O deputado lembra que Lewandowski sempre votou com os petistas no Supremo Tribunal Federal, manobrou até para que Dilma Rousseff não recebesse a pena de inelegibilidade com o impeachment e prestou seu último favor ao abrir caminho para a nomeação de Cristiano Zanin ao Supremo. É a companheirada ajudando aqueles que sempre os ajudaram”, observa o deputado.

Mas, diz Fraga, não deve ficar assim. “Imaginem quando o Fachin se aposentar. Sim, ele mesmo, Fachin é aquele ministro que descondenou o descondensado. Na hora em que ele se aposentar, com certeza, Itaipu, no mínimo será do ministro Fachin”, prevê.