Ouviu nesta quarta-feira, 16, o fluminense Lindbergh Farias comemorar o desempenho do presidente Lula nas pesquisas

O deputado brasiliense Alberto Fraga não perde oportunidade de colocar água no chopp dos colegas petistas.

Ouviu nesta quarta-feira, 16, o fluminense Lindbergh Farias comemorar o desempenho do presidente Lula nas pesquisas, lhe deram média de aprovação de 60% dos entrevistados, inclusive colocando-o à frente nos estados em que o antecessor Jair Bolsonaro venceu no ano passado, como no Sul.

Logo após Lindbergh concluir seu discurso otimista, Fraga foi ao microfone para dizer que “o PT sempre faz questão de andar com quem não presta, pois vem um deputado aqui e diz que, numa pesquisa, o presidente Lula tem 65% de aprovação, mas o interessante é que essa pesquisa foi feita pelo Instituto Quaest, aquele instituto que o Palocci, em 2019, disse que o Lula e o PT pagaram propina para que ele facilitasse os resultados das pesquisas”. Fraga concluiu: “então, não tem nenhuma credibilidade”.