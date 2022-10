Agora no Planejamento

Ele assume, a partir de agora, a Secretaria de Planejamento, recriada para o segundo mandato de Ibaneis

Ligado pessoalmente ao governador Ibaneis Rocha, o advogado Ney Ferraz foi exonerado do cargo de presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, o Iprev-DF. Ele assume, a partir de agora, a Secretaria de Planejamento, recriada para o segundo mandato de Ibaneis.