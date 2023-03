Afinal, quem estava em Brasília

Quer cobrar também da Agência Nacional de Transportes Terrestre informações a respeito dos ônibus que se dirigiram à capital entre 1º e 8 de janeiro

O distrital Daniel de Castro quer saber, afinal de contas, quem estava hospedado nos hotéis do Distrito Federal no dia das invasões das sedes dos Poderes.

Apresentou requerimento à CPI dos atos antidemocráticos para que o Ministério do Turismo entregue cópias de todas as fichas dos hóspedes dos estabelecimentos brasilienses entre 6 e 9 de janeiro.

Quer cobrar também da Agência Nacional de Transportes Terrestre informações a respeito dos ônibus que se dirigiram à capital entre 1º e 8 de janeiro.

E o pastor Daniel de Castro quer também algo de que tudo mundo fala, mas ninguém viu, que é a lista dos detidos por depredação do patrimônio público no dia 8. Presume que a Secretaria de Administração Penitenciária conte com essa lista.