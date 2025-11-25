Afinal, esquerda ou direita?

O ex-governador José Roberto Arruda adora quando lhe perguntam se é de direita ou de esquerda. Tem a resposta na ponta da língua. Admite que todas as suas eleições foram disputadas contra a esquerda – adversários como o falecido senador Lauro Campos, o então governador Cristovam Buarque ou Arlete Sampaio – o que o colocaria automaticamente à direita.

No entanto, lembra, trabalhou sempre com o governador Joaquim Roriz, que desenvolveu o programa da casa própria com infraestrutura, classificado por ele como “maior projeto social da história brasileira”. Isso embaralharia o jogo entre direita e esquerda, permitindo a conclusão de Arruda: esquerda, direita, sou é de Brasília.