Adiado depoimento de Anderson

A Polícia Federal adiou o depoimento do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro Anderson Torres, marcado para esta segunda-feira, 24, após a defesa alegar um “drástico agravamento” em seu estado emocional e “questões médicas”, de acordo com um laudo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O laudo e o adiamento aumentaram a expectativa de uma nova negociação, envolvendo até mesmo a possibilidade de delação premiada do ex-ministro.