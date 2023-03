Adiada batalha pelo Sebrae

Todos eles foram reeleitos no fim de novembro passado e têm mandatos de cinco anos, mas o PT cobiça o Sebrae

Acaba de ser cancelada a reunião do conselho deliberativo nacional do Sebrae solicitada pelo ex-secretário do Instituto Lula, Paulo Okamotto, para votar a destituição da atual diretoria da entidade, a começar por seu presidente, Carlos Melles.

Todos eles foram reeleitos no fim de novembro passado e têm mandatos de cinco anos, mas o PT cobiça o Sebrae. Okamotto já presidiu o Sebrae, sediado em Brasília, e, após a posse de Lula, teve conversa dura com o sucessor, mas Melles não cedeu.

O cancelamento da reunião, que havia sido marcada pelo bloco petista, foi considerada uma vitória de Melles e demais diretores porque mostrou que o grupo petista que pretendia a destituição não conseguiu reunir os votos suficientes para consumar a manobra, considerada um golpe.

Okamotto já admitiu que o grupo não conseguiu os votos necessários.

O governo federal controla seis dos quinze votos do conselho deliberativo do Sebrae Nacional, mas acredita que reúna condições de coagir votantes a mudar de posição e votar contra a diretoria presidida por Carlos Melles.