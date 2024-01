Acusações são levianas, diz deputado

O deputado classificou como “levianas” as acusações do presidente Lula, que responsabilizou Ibaneis Rocha pelos atos do dia 8 de janeiro do ano passado

Aproveitando o recesso da Câmara para visitar obras por todo o Distrito Federal, o deputado brasiliense Rafael Prudente vistoriou nesta quinta-feira, 11, o canteiro do BRT eixo oeste, que vai ligar a rodoviária do Plano Piloto a cidade de Ceilândia. Em conversa durante o percurso criticou as declarações do Presidente Lula sobre o 8 de janeiro e saiu em defesa do governador Ibaneis Rocha.

O deputado classificou como “levianas” as acusações do presidente Lula, que responsabilizou Ibaneis Rocha pelos atos do dia 8 de janeiro do ano passado. “Em vez de olhar para trás e procurar culpados por determinadas situações, como o presidente da República, infelizmente, de forma leviana fez nos últimos dias, deveria olhar com mais atenção para o Distrito Federal, pois a resposta do nosso governador está ruas, nas obras e serviços que estão garantindo o desenvolvimento da nossa cidade e a geração de milhares de empregos”, disse Rafael Prudente.

Para o parlamentar, ao atacar o governador, o Presidente Lula também ataca as pessoas que elegeram Ibaneis em 2022 para mais um mandato. “Governador, conte comigo, nós estamos juntos e vamos continuar trabalhando para melhorar a vida das pessoas, sem olhar para trás e sem olhar para o retrovisor”, disse, dirigindo-se a Ibaneis.

O deputado também esteve no Itapoã onde visitou as obras da rodoviária da cidade que devem ser concluídas nos próximos 90 dias e as obras de drenagem da Avenida Brasil e pavimentação das únicas seis quadras da cidade que ainda não tem asfalto.