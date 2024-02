Acenos à oposição

Fez ainda uma manobra relevante: assumiu uma das principais bandeiras da oposição, as críticas ao sistema de transporte público

Ao comparecer à abertura dos trabalhos da Câmara Legislativa, o governador Ibaneis Rocha fez questão de dirigir acenos não apenas à sua base, mas também à oposição.

Citou nominalmente os oposicionistas Gabriel Magno, Max Maciel, Fábio Félix e Chico Vigilante, sempre de forma simpática. Ao destacar a importância do Legislativo, citou a oposição. E, quando disse que a atual composição da Câmara é “uma das melhores de todos os tempos”, fez questão de incluir a bancada oposicionista no conceito.

Fez ainda uma manobra relevante: assumiu uma das principais bandeiras da oposição, as críticas ao sistema de transporte público.

E, de quebra, anunciou investimentos de R$ 2 bilhões no setor para este ano. Os gestos se seguiram durante toda a tarde. Ao deixar a tribuna, dirigiu-se diretamente a Fábio Félix, do PSOL, e a Gabriel Magno, do PT, para cumprimentá-los.

Quem lidera quem

Houve discussão sobre lideranças hoje na bancada do PT na Câmara Legislativa. É que estava em jogo a possibilidade de um revezamento entre os distritais Chico Vigilante e Gabriel Magno nas lideranças da Minoria, mais formal, e do PT, que tem formalmente o poder de indicações da bancada. Ao final, acertaram continuar como estão. Chico Vigilante permanecerá líder do PT e Gabriel Magno da Minoria, ou seja, da oposição.