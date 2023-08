Aceno de vantagens para a segurança pública

O presidente da Câmara e autor da homenagem, Wellington Luiz fez questão de alertar para a importância da união entre as categorias

Teve um certo tom de ressaca das investigações sobre o 8 de janeiro a comemoração do Dia do Agente Policial de Custódia pela Câmara Legislativa.

O presidente da Câmara e autor da homenagem, Wellington Luiz fez questão de alertar para a importância da união entre as categorias da segurança pública brasiliense.

No mesmo sentido, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, disse que essa confiança mútua foi construída durante o processo de intervenção federal e agradeceu a atuação da Polícia Civil do DF em defesa da democracia.

“As forças de segurança do País precisam ser, cada vez mais, integradas”, afirmou. Só para lembrar, Cappelli foi justamente o interventor. E, nisso tudo, Cappelli acenou com melhorias para a categoria no governo Lula.

Após o Planalto ter aceito a proposta de reajuste encaminhada pelo Buriti – embora o parcelasse em duas vezes – Cappelli assegurou que a expectativa é o governo federal “continuar o trabalho de valorização dos servidores da segurança pública”, citando, entre outras inciativas, linhas de financiamento de habitação para eles.