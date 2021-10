Academia agora é serviço essencial

CLDF aprovou PL que reconhece as atividades de academias de esporte de todas as modalidades como serviços essenciais

Hylda Cavalcanti

[email protected]

A Câmara Legislativa aprovou projeto de lei que reconhece as atividades de academias de esporte de todas as modalidades como serviços essenciais para a população do Distrito Federal. De autoria do Deputado Martins Machado (Republicanos/foto), a proposição teve voto contrário apenas do deputado Fábio Félix (Psol).

Proteção

“A prática esportiva é a principal aliada para uma vida mais saudável, sendo responsável diretamente na proteção e no combate de doenças, em especial, doenças que aumentam a letalidade da covid-19, como a diabetes e a hipertensão”, argumentou Machado.

Outros, não

O texto original previa mais atividades comerciais como essenciais à população, o que incluía serviços de estética e estúdios de pilates. O próprio autor, no entanto, apresentou um projeto substitutivo restringindo, nos casos de calamidade, o reconhecimento às academias.

Sanção

A proposição terá ainda de passar pelo crivo do governador, que poderá sancionar ou vetar a proposta. Caso seja sancionado, o projeto passa a vigorar como lei.