Abrindo a fila de espera

Como acontece em toda legislatura, os primeiros suplentes de distrital estão de olho em uma vaguinha. Vale principalmente para a bancada governista, pois as possibilidades de um oposicionista ser chamado tornam-se remotas, nunca valendo para a administração local.

Com as bancadas maiores, a pressão por alguém ser chamado para uma secretaria é maior. Na próxima Câmara, os dois primeiros suplentes do PL, que têm quatro distritais, são Reginaldo Sardinha e Agaciel Maia, ambos integrantes do Legislativo na atual legislatura.

No MDB, que tem três, os dois primeiros são Cristiano Araújo e Tabanez, igualmente ex-distritais. O PSD tem só duas cadeiras e o primeiro suplente é Cláudio Abrantes, ex-líder de Ibaneis.

Também com dois, o PP tem na primeira suplência o atual deputado Valdelino Barcelos.

A situação é mais difícil nos partidos que têm blocos do eu-sozinho, como o Republicanos (suplente é Rodrigo Delmasso, que ficou fora apesar da alta performance, com 23 mil votos), União Brasil (Daniel Radar) ou PMN (Renata D’Aguiar).