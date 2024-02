Abatimento no Fies para defensorias

Inclui as pessoas formadas em Direito que prestarem serviços às Defensorias Públicas da União e dos estados

Projeto do deputado brasiliense Rafael Prudente, inclui as pessoas formadas em Direito que prestarem serviços às Defensorias Públicas da União e dos estados entre os que podem se beneficiar com o abatimento no saldo devedor junto ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o Fies. A prestação de serviços pelos graduados em Direito terá de ser feita de forma não remunerada, por uma jornada mínima de oito horas.