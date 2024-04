A volta da Casa de Chá dos Três Poderes

O governador Ibaneis Rocha esteve nesta quarta-feira, 17, em um espaço icônico de Brasília. Conduziu na cerimônia de assinatura de convênio de cooperação técnica entre o Senac e a Setur.

Deverá ser instalada de uma empresa pedagógica de gastronomia na Casa de Chá que historicamente fica no Centro da Praça dos Três Poderes para que a instituição assuma a gestão do local e conduza um espaço dedicado à culinária e à qualificação profissional com a promoção de cursos na área, na nossa querida Praça dos Três Poderes.

Dessa forma, comentou Ibaneis, “conseguiremos avançar na pauta do Turismo na nossa cidade, gerando empregos e oportunidades para a população”.