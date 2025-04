O ex-governador José Roberto Arruda (PL) protagonizou, em um espaço de duas semanas, dois episódios extremos relacionados à Operação Caixa de Pandora, ocorrida em 2009 e que ele próprio e outros membros dos Três Poderes do Distrito Federal foram filmados e citados pelo delator Durval Barbosa.

No Superior Tribunal de Justiça (STJ) a ação avançou e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) as provas foram invalidadas e destruídas, apesar do processo ainda estar em julgamento na Corte. Pelo lado da Justiça Eleitoral do Distrito Federal, a nulidade e destruição do material poderão beneficiar alguns nomes citados na operação da Polícia Federal, à época.

Entre os ex-deputados distritais que, olhando apenas pelo prisma do TRE-DF, poderão se beneficiar e até voltar a disputar eleições estão Rogério Ulysses, Berinaldo Pontes, Aylton Gomes, Leonardo Prudente e Júnior Brunelli. O processo ainda está em andamento e como ocorre a cada eleição, desde 2010, tudo em cima do laço pode mudar.