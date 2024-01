A nova missão de Ney Ferraz

Deverão acontecer mudanças internas, mas não se prevê nenhum terremoto, e o secretário de Fazenda, José Itamar Feitosa, deverá ser nomeado adjunto

Novo secretário de Planejamento e Fazenda, Ney Ferraz disse nesta quarta-feira, 17, que apenas cumprirá uma determinação do governador Ibaneis Rocha e que “missão dada é missão cumprida”.

A missão básica de Ferraz será conter gastos, evitando pressões políticas. O modelo é o mesmo que já existia quando o então secretário André Clemente comandava a arrecadação e o planejamento do governo distrital.

Três meses depois que Clemente foi indicado para o conselho do Tribunal de Contas do DF, houve a separação, em 2022, com a criação das duas secretarias.