A chamada divergência explícita

Na festa dos 44 anos do PT, comemorada pela seção brasiliense na Câmara Legislativa, o ex-deputado Geraldo Magela, ex-candidato ao Buriti, foi à tribuna para dizer que o melhor do partido é sua militância.

Lembrou que o PT já elegeu dois governadores do Distrito Federal, uma vice, quatro presidentes da Câmara Legislativa, além de, cinco vezes, eleger presidentes da República.

No entanto, apontou, “nenhum de nós teria sido eleito se não fosse o PT, sim, mas a sua militância, o melhor que tem o nosso partido”.

Magela foi muito aplaudido. Mas todas as câmeras flagraram atrás dele, na Mesa Diretora, a deputada Érika Kokay, que, parece, não gostou do discurso. Bocejou várias vezes, reclinou-se na cadeira e, antes disso, fez caretas. Muitas.

Na oposição

Só para lembrar, a sessão solene foi uma iniciativa do vice-presidente da Câmara, Ricardo Vale, e presidida pelo distrital Chico Vigilante. Vale afirmou que o partido precisa, no Distrito Federal, “fazer uma oposição firme, inteligente e trabalhar pela melhoria da qualidade de vida do nosso povo”.

Deve também entender que “a opção que está sendo construída contra o nosso campo é a extrema direita, que está se organizando; e, por último, temos que unificar o PT”, defendeu.

Apareceram por lá nomes de destaque na história política da capital, como os ex-deputados Cafu, Alerte Sampaio, Geraldo Magela, Roberto Policarpo e Lúcia Carvalho. Candidato da federação PT-PV-PCdoB nas eleições de 2022, o presidente do Iphan, Leandro Grass, esteve na solenidade.