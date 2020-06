Um lugar incrível na Chapada dos Veadeiros…

PUBLICIDADE 

Ainda sobre lugares que queremos ir quando tudo isso passar, impossível não pensarmos na Chapada dos Veadeiros. Em meio à quarentena, hiperconectados e com distanciamento social, mais do que nunca, bateu aquela vontade de relaxar e estar com a natureza. Não foi difícil o consenso sobre um local muito especial, um paraíso situado bem próximo à Vila de São Jorge. Lançamos aqui um desafio para você. Duvidamos que consiga ler o texto e não querer ir correndo pra lá.

Imaginem um refúgio encravado no meio de um vale, onde tudo foi construído de forma harmônica e sustentável. Já fazemos aqui a primeira provocação: nesse lugar você pode acordar com essa vista:

Estamos falando da Toca do Guará. A proposta de isolamento e integração com natureza é algo que, confessamos, nunca vimos antes pelo mundo. São 6 chalés/bangalôs afastados um do outro e harmoniosamente construídos no meio da mata, cada um com uma personalidade forte e marcante, assim como os animais que dão nome a quase todos. Existe algo comum entre eles, são ninhos, e pode ter certeza que o acolhimento e aconchego é garantido. O André com suas esposa e filha no Ninho das Araras; o Alfredo no Ninho do Beijo Flor. Os outros quatro Ninhos são: Pica-Pau, Siriema, Sabiá e o mais exótico: o Ninho do Amor.

No meio desse cenário, tem uma cozinha coletiva ao lado de um delicioso deck, junto com uma espécie de sala de estar/jantar, com redes e poltronas, que só vendo pra entender. A vista é de tirar o fôlego. Sabe aquele lugar que você só quer sentar e ficar quieto contemplando a vista e nem ver o tempo passar? É esse aí!

Lá não tem TV nem energia elétrica. Energia mesmo só dos cristais e alguns geradores para itens essenciais, como a geladeira. Não se preocupe, pois os chuveiros têm aquecimento solar. Você pode tomar banho apreciando o Vale do Segredo. A roupa de cama é digna de resorts 5 estrelas.



Não existe serviço de quarto ou refeições inclusas, onde entra o toque especial. Na cozinha comunitária é onde rola a integração e você conhece novos amigos, dos ninhos vizinhos. A cozinha é equipadissima, inclusive com churrasqueira e nossa sugestão é levar tudo, pois o deslocamento até São Jorge não é tão simples. Prepare seu dotes culinários e cozinhe com um cenário inspirador.

Para completar, tem uma trilha fantástica que vai até o Rio São Miguel, o mesmo famoso do Vale da Lua. Você terá um rio pra chamar de seu.

Conhecer esse lugar e não se apaixonar é impossível, vai por nós. Não existe um fim de semana que não pensamos em estar por lá. Quando tudo isso passar, vai pra Toca do Guará. Desplugue-se do mundo e se conecte com a natureza. Por enquanto, se puder, #fiqueemcasa e depois #vemprocerrado





