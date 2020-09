O Turismo, que já agonizava, agora está em chamas!

PUBLICIDADE

Quando o turismo acreditava viver seus piores dias em decorrência da Pandemia, os incêndios acrescentaram toques de crueldade em um cenário que parece mesmo um filme de terror.

O Ecoturismo e as opções de hospedagem em meio a natureza ganharam força durante a pandemia, pois a demanda de distanciamento social, regra nesses ambientes, gerava segurança para os hóspedes. Ir ao encontro da natureza se tornou a melhor opção de viagem, ao menos uma das mais seguras, nesse momento.

Nos últimos dias, o André Perotto que é Agrônomo especialista em Combates a Incêndios em Campos e Florestas, esteve no Pantanal Norte acompanhando as operações e ficou perplexo. Segue abaixo o seu relato:

¨Saí de Brasília em um domingo cedo. Fui de carro levando alguns equipamentos. Confesso que fiquei animado por pegar a estrada depois de tantos meses enclausurado pelo Coronavírus. Os mais de 1.000 km pela frente eram animadores e desafiadores. Passei na entrada de Pirenópolis e segui para Goiás Velho. A vista da Serra Dourada foi confortante pois não havia incêndios. Passando pela Barra do Garças até Primavera do Leste a paisagem estava incrível e por um momento eu me sentia em uma viagem “normal” desbravando o Brasil. Cheguei em Cuiabá no início da noite e a fumaça já encobria a cidade com ares de cenário de guerra.

Logo cedo peguei o rumo de Poconé e posteriormente Porto Jofre. Mais uma vez confesso que estava de certa forma feliz, afinal iria encarar nada mais nada menos que a icônica Transpantaneira. A alegria virou tristeza nos primeiros quilômetros. Dos dois lados da rodovia só se via labaredas e cinzas. Impossível não parar nas 120 pontes (algumas até foram destruídas pelos incêndios) que ligam Poconé a Porto Jofre para observar os animais buscando abrigo nos remanescentes de água. Sorte que o Coronavírus não pega em Jacaré, pois nunca vi tanta aglomeração. Os quase 150 km entre Poconé e a Porto Jofre estavam ardendo em chamas. A visibilidade reduzida me remetia àqueles filmes de ficção que tratam do fim do mundo.

No Porto Jofre, a equipe estava muito, mas muito bem acomodada na Pousada Santa Rosa. A propriedade é um verdadeiro Oásis. Tudo muito bem pensado para uma estadia memorável. Na beira do Rio Cuiabá, o cardápio recheado de peixes como o famoso Pintado. A estrutura é perfeita para amantes da pesca esportiva. O bacana é que você pode ir com sua família, e enquanto você curte a pesca esportiva, sua família pode curtir uma piscina, um passeio a cavalo e até um Safári Ecológico.

Eu costumo pescar em todos os cantos do Brasil, posso afirmar que Santa Rosa está no topo da minha lista de desejos. Com certeza ano que vem estarei por lá, espero que sem incêndios e com muitos peixes.

Ficou uma mistura de sentimentos, uma pousada maravilhosa dentro de uma fumaça devastadora. Muitos turistas estão cancelando a estadia, afinal as pessoas buscam o contato com a natureza, não com o fogo. O Pantanal é um bioma muito complexo, difícil acreditar que a maior planície alagada do mundo arde em chamas. Que seca que a região está vivendo.

Voltei para Brasília impressionado lembrando dos Tuiuiús e alimentei a minha certeza que Turismo e Meio Ambiente são uma coisa só.”

Nós que falamos sempre do cerrado na coluna, dessa vez te convidamos: #VEMPROPANTANAL

Por enquanto torcemos com toda a nossa força para que as queimadas sejam superadas e o pantanal volte à sua harmonia, ao seu verdadeiro normal.

