Navegue pelo Cerrado!

Brasília não tem mar, mas o nosso Cerrado é famoso por ser a “caixa d’água do Brasil”.

O apelido não é mero exagero. Sua área abriga nascentes e leitos de rios de oito bacias hidrográficas, dentre as doze que existem no país, portanto, cabe um espaço aqui na nossa coluna para falarmos de Turismo Náutico.

Muitos rios importantes nascem aqui na nossa região, por exemplo o Rio Xingu (Bacia Amazônica), Rio Tocantins (Bacia do Tocantins-Araguaia), Rio Araguaia (Bacia do Tocantins-Araguaia), Rio São Francisco (Bacia do São Francisco), Rio Parnaíba (Bacia do Parnaíba), Rio Paraná (Bacia do Paraná) e o Rio Paraguai (Bacia do Paraguai), dentre alguns outros.



Para estrear essa editoria com chave de ouro, escolhemos o Rio Corumbá, que nasce ali na Serra dos Pirineus e corre pelo interior de Goiás até desaguar no rio Paranaíba. Sem entrar no mérito dos impactos ambientais, o rio é famoso por ter várias usinas hidrelétricas e hoje vamos destacar o lago da Usina Hidrelétrica de Corumbá IV, que banha os munícipios de Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Alexânia, Abadiânia, Silvânia e Corumbá de Goiás.

Recentemente tivemos oportunidade de conhecer um lugar incrível, perfeito para descansar, se conectar com a natureza e curtir com a família e os amigos.

Estamos falando da Casa Paradiso, que aliás, faz jus ao nome. Um refúgio inspirado nas construções uruguaias, da região de Punta del Leste, que casou perfeitamente com a rusticidade do Cerrado. Para ficar ainda mais autêntico, o engenheiro Rodrigo Gazen, proprietário e idealizador do projeto, colocou harmoniosamente várias de suas esculturas pela casa e pelo jardim. Conheça mais obras aqui: https://rgartworks.carbonmade.com/

Esse projeto incrível fica distante 100 km de Brasília e o acesso é bem tranquilo. A sensação de pegar um pouco de estrada de chão nos remete à experiência de estar realmente indo ao encontro da natureza. A propriedade tem mais de 700 m² de construção perfeitamente integrada com o relevo da região. São 5 suítes com destaque para a principal, com direito a banheira de hidromassagem e com uma vista indescritível para o lago. Cortinas automáticas e ar condicionado equipam todos os quartos.

A piscina é um show à parte, com borda infinita e aquecida. A cozinha conta com forno à lenha e churrasqueira. Sabe a experiência de fazer um churrasco na sala sem nenhuma fumaça no ambiente?! Pois é… Tem ainda cervejeira para deixar sua bebida favorita “trincando” e o anfitrião ainda disponibiliza sua playlist no Spotify para harmonizar com o seu dia.

A casa tem acesso privativo até o lago e você pode levar sua lancha desde que com um veículo 4×4. Não se preocupe se você não tiver lancha, a casa tem também duas pranchas de stand up paddle para você curtir. Descendo no terreno, é possível colher frutas no pé, fazer uma fogueira ou até assar um costelão no fogo de chão. Por mais que nos esforcemos jamais conseguiremos traduzir a Casa Paradiso em palavras. Por isso, separamos fotos e vídeos para compartilhar. É importante que você tenha em mente que só ao vivo mesmo para entender a dimensão dessa maravilha de lugar.

O aluguel da Casa Paradiso pode ser por diária ou temporada. Para mais informações, segue o contato do Rodrigo pelo whatsapp (https://wa.me/556191999999) e pode falar que é nosso amigo leitor, que o desconto é garantido!

No final da quarentena valorizar o turismo local será muito importante, por enquanto #fiquememcasa e depois, #vemprocerrado!

