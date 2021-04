Minha casa é o mundo!

Viajar com menos e viver mais…

Todo bom viajante em algum momento já quis explorar o mundo com um motorhome, concordam?! Com a pandemia, essa curiosidade ficou ainda mais acentuada. O turismo tradicional baseado no deslocamento via avião, ônibus ou trem já não é tão seguro pelo risco de contaminação do novo corona vírus. O conceito de levar a própria casa para qualquer lugar do mundo nunca fez tanto sentido. O movimento que nasceu em 1912 utilizando o chassis de um Ford T do mesmo ano, chegou no Brasil nos anos 50/60. Em face das mudanças comportamentais provocada pela covid-19 não é apenas sinônimo de liberdade, representa também segurança e ressignificação.

Ford T – 1912 – Wanderlust

Diante de um mundo cheio de medos e inseguranças, entrar na sua casa sobre rodas e se conectar com a natureza traz uma sensação única e privilegiada. Dentro desse universo, o distanciamento social é regra e aglomeração não existe.

No texto de hoje vamos falar um pouco sobre algo ainda mais fascinante, construir seu próprio motorhome. O conceito “Do it Yourself” chegou com força e veio para ficar. Na última semana conhecemos uma família que está nessa jornada, já na reta final de construção e prontinhos para zarpar pelo mundão.

Ellen, Jorge e Ludo decidiram que o mundo seria o quintal deles a partir de agora. Muito bem sucedidos no mercado de telecomunicações, juntaram uma grana e pediram demissão. Compraram uma Renault Master 2011 que já foi Ambulância do Corpo de Bombeiros, e começaram um projeto de vida: Construir a própria casa sobre rodas e ir do Ushuaia até o Alaska. O lema é viajar com menos e viver mais. A casa deve ficar pronta no final de Maio e a partida será tão logo eles consigam se vacinar (tomara que logo né?!). Enquanto a vacina não chegar, eles vão fazer algumas viagens pela Chapada dos Veadeiros e outros destinos nacionais para testar tudo.

Ellen – Coleciona cartões postais e é completamente apaixonada por viagens. Sonha em conhecer o mundo e – por que não? – ganhar dinheiro com isso. Curiosa por natureza; costuma ter uma pergunta pra (quase) tudo. Acha que criatividade é referência e costuma alimentar a sua frequentemente com vídeos do TED e leituras aleatórias. Ludo – Cheirador de bumbuns alheios, devorador de petiscos, caçador de moscas e perseguidor de patos. É a favor da vida ao ar livre e queria que todos os cachorros tivessem humanos que nem os seus, Adora massagem ou cafunés (ou os dois) qualquer hora do dia; e topa qualquer rolê com água, desde que não seja tomar banho. Jorge – Escoteiro aficionado por jogos online, exercícios físicos e brownie com Nutella. Na vida, acredita que encontrar a solução é mais importante que encontrar o culpado. Defende que o mundo é uma aventura que merece ser vivida. Pode ter sido fotógrafo ou chef de cozinha em outra vida.

Além de terem se preparado financeiramente, estão prontos para botar a mão na massa e fazer grana extra durante a expedição. Altamente criativos, temos certeza que não terão problemas em achar oportunidades pelo caminho. Outra receita alternativa durante a jornada será a venda de doces. Jorge é um doceiro de mão cheia e seus Brownies e Knoffees (versão única do Banoffee) irão enlouquecer as Américas. A tripulação está altamente preparada.

O projeto foi inspirado nas Tiny Houses, mas com ainda mais desafios de espaço. A SarahVAN tem apenas 5,53m² e vai abrigar um casal e o filhote peludo. Mas como eles dizem: a casa é pequena mas o quintal…Compartilhamos abaixo imagens do projeto para inspirar vocês.







Vamos acompanhar essa expedição por aqui?! Hoje o texto conta um pouco da preparação e status atual do projeto, depois vamos mostrar a Sarahvan toda prontinha e ao longo da expedição vamos contando mais um pouquinho sobre essa experiência, afinal estamos ansiosos para ver o Ludo na neve.

Essa família comprova que só precisa de uma coisa para conhecer o mundo: ATITUDE!

Já estamos ansiosos e vibrando positivamente para ser uma experiência incrível. Sigam eles nas redes sociais e acompanhem o blog:

@sarahvantrip

@knoffee

https://www.sarahvantrip.com/

Partiu?!