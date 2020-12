PUBLICIDADE

Falar que a Chapada dos Veadeiros é surpreendente é pura redundância, concordam?! Cada vez mais conhecida nacional e internacionalmente a região atraí empreendimentos e propostas que poderíamos chamar de surreais. A pandemia de alguma forma colaborou para que mais e mais pessoas decidissem criar refúgios em meio a natureza.

Falando em refúgio, nos últimos dias o André Perotto conheceu um cantinho muito, mas muito especial em Cavalcante. Segue o relato e tente não querer sair correndo pra lá.

” Vi o post de uma amiga e já me apaixonei. Na foto a Serra de Santana vista de um chalé. Mas não é um chalé tá?! É O CHALÉ! Sabe aqueles lugares que você pensa que não pode morrer sem conhecer? Assim é a Terra Gaia, um projeto da vida de uma família super especial, que para nossa sorte eles decidiram compartilhar com outras famílias.

Chegamos em Cavalcante debaixo de muita chuva. Da cidade até a Terra Gaia são apenas 6km por uma estrada muito gostosa de terra. Entrando no paraíso, já visualizei uma bateria de painéis solares revelando que ali era um lugar aonde a sustentabilidade era protagonista. Fui com minha esposa, filha e irmã (tudo no Jimny com bagagem e eu tenho 1.92 de altura). A vista do chalé já começa a encher os olhos e quando você entra: UAU! Impossível não abrir um sorriso no rosto. Tudo muito bem decorado e muito bem construído. Registro aqui os mais efusivos elogios para a Simbiose Arquitetura pelo projeto.

Fica muito nítido que a Luciana Rodovalho e o Ricardo Belizio construíram e cuidaram de cada detalhe, anfitriões natos. Cada chalé comporta confortavelmente 3 pessoas. A cozinha é completíssima e você pode ser um Master Chef contemplando a Chapada. O deck com uma chaise redonda é um daqueles cantinhos que você não quer se levantar. O chuveiro é digno de hotéis 5 estrelas e ainda tem um ofurô com água quentinha pra chamar de seu.

Como mencionado, tudo isso é abastecido de forma muito sustentável. Reaproveitamento de água, energia solar e a integração da construção com o meio ambiente torna a vivência ainda mais única.

Com destaque central na proposta, uma piscina natural refresca os olhos e o corpo. Tomar um banho com a chapada ao fundo é revigorante.

Na minha visita os últimos detalhes ainda estavam sendo finalizados para a inauguração oficial, muita novidade ainda vem por aí. Na mitologia grega, Gaia é a Mãe Terra e vocês podem ter certeza que esse é um lugar de conexão e ressignificação das relações com nosso planeta.

Terra Gaia

Instagram: @terragaia.chapada

Informações e reserva: [email protected]

Soma Suzuki

Instagram: @somasuzukidf

Aeroporto: 61 2107.9990

SIA Trecho 1: 61 3771.8708

Simbiose Arquitetura

Instagram: @simbiose.arq

Crédito da Foto em Destaque

@namuchila @davidayronn