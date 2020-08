Chapada Imperial: Um paraíso ecológico do lado de casa!

PUBLICIDADE

Quando pensamos na combinação chapada, natureza e Cerrado sempre nos vêm à cabeça a Chapada dos Veadeiros. Agora pense em um paraíso bem aqui no nosso quintal tão bonito quanto a irmã goiana. Estamos falando da Chapada Imperial, santuário ecológico distante apenas 50 km do Plano Piloto.

Nesses dias de isolamento o contato com a natureza tem um poder enorme de ressignificação da vida. O André fez uma visita nos últimos dias com sua família. A Chapada Imperial está tomando todos os cuidados em relação à pandemia. O número de visitantes foi reduzido e o grupo durante as trilhas também.

A exploração da Chapada é feita sempre com o acompanhamento de um guia que deixa tudo mais profissional. Durante o percurso informações preciosas e curiosas sobre o Cerrado são passadas e a filhota do André adorou aprender um pouquinho sobre os mistérios desse bioma. São feitas paradas estratégicas para desfrutar das inúmeras cachoeiras e renovar as energias para a caminhada. Você poderá escolher entre 3 níveis de trilha, de acordo com sua aptidão física. Todos os percursos são bem seguros com a presença até de corrimões para garantir sua integridade.

Na volta, um super caminhão faz o “resgate” da galera levando todo mundo para o almoço. A refeição já está inclusa no ingresso e garantimos para vocês que vale muito a pena. Você pode tomar uma cervejinha bem gelada também no final da trilha. Tudo é vendido por lá por preços bem honestos. Levem dinheiro em espécie, pois os serviços de celular são bem precários, o que achamos um ponto forte para a desconexão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Chapada tem vários projetos ambientais. Vale o destaque para o trabalho brilhante com as Araras. Educação ambiental é um dos pilares do santuário, isso agrega um valor imensurável à visita.

Para deixar tudo ainda mais divertido, os proprietários investiram em arvorismo, tirolesa, muro de escalada, além de um parquinho infantil. Convencer a criançada a voltar pra casa é um problema.

Sem dúvidas foi uma experiência incrível, nesse momento de isolamento social. Um dia em contato íntimo com a natureza recarrega nossas energias e nos mostra o que realmente importa, a vida.

#VemproCerrado #VempraChapadaImperial

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais informações: https://api.whatsapp.com/send?phone=556199961601