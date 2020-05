60 lugares para visitar depois da Quarentena – Parte 2

PUBLICIDADE 

Um “novo normal” é assim que alguns especialistas estão chamando o mundo que se constrói e que existirá após a pandemia. O termo ganha os meios de comunicação e reforça a idéia de que nunca voltaremos aos modelos que conhecíamos e que que estamos redesenhando as formas de como vivemos e interagimos com o mundo.

O futuro é incerto, isso é um fato! Podemos refletir sobre ele, mas não passará de especulação e pontos de vista. O presente é o tempo limite para qualquer análise segura.

A esperança, como dissemos no texto anterior, é muito importante para esse momento que vivemos. De certa forma, nos aproxima do futuro e até nos acalenta enquanto ele não chega. Mas a felicidade nos leva de volta ao passado. Afinal, esse sentimento se associa a experiências que tivemos e que estão guardadas na memória. As lembranças boas, que muitas vezes vem à tona por cheiros, sons, cores e sabores e nos levam a momentos únicos e que inundam o nosso coração de alegria, arrancam sorrisos, gargalhadas e até lágrimas.

Com certeza, todos os 60 lugares que escolhemos para essa lista nos criam um turbilhão de sentimentos. Afinal, nos remetem, ao mesmo tempo, felicidade pelo que já vivemos e esperança do que ainda poderemos viver.

E assim, confusos de sentimentos e inundados de gratidão, seguimos com o texto. Gratidão pelo Planalto Central, pois foi aqui foi o lugar que escolhemos para buscar a nossa felicidade.

Tudo passa! Enquanto aguardamos a superação da pandemia já vamos planejando o que faremos depois de tudo isso. Provavelmente sim, em um “novo normal”, mas certos de que ainda estaremos repletos das velhas: esperança e felicidade. Esperamos que goste desta segunda parte das nossas dicas.

Tradição

Do latim traditio, tradere = “entregar”, “passar adiante”. Lugares pra ir com seus pais e seus filhos.





Roma – desde 15 de abril de 1960, fazendo justiça à tradição e mantendo a qualidade, no meio de uma W3 Sul praticamente deserta. Nem precisa falar para pedir a Parmegiana, né?! Se bem que tem muita gente que gosta do Filé à Francesa…

https://g.page/restaurante-roma?share



Pastelaria São Carlos – há 35 anos servindo os melhores pastéis do SIA. Mas é obrigatório pedir o disco de carne.

https://goo.gl/maps/HizZ8C5bwC9QZnkv9



Beirute – desde de 16 de abril de 1966 trazendo a certeza da cerveja gelada e a dúvida se a parmegiana vai ser acompanhada de fritas ou purê. O cardápio é todo delicioso, principalmente as iguarias árabes.

Asa Sul – https://goo.gl/maps/1VYk6QyMA5LhS5Xk7

Asa Norte – https://goo.gl/maps/wwbTWsPEjfhvFbGj7



Dom Bosco – desde 1960, servindo em um balcão apenas um sabor de pizza (massa, queijo mussarela e molho de tomate fresco). É só pedir uma dupla e um mate para se sentir um brasiliense original.

Águas Claras – https://goo.gl/maps/2tUx681TVbDSQXws9

Asa Sul – https://goo.gl/maps/9mjryWjpVKcAwgMr6

https://goo.gl/maps/GeeFNGCTn5q8kncP6

Asa Norte – https://goo.gl/maps/be81HkrCXhbTnNMBA

Guará – https://goo.gl/maps/LoCdeQqwD5KzffS99

Sudoeste – https://goo.gl/maps/KJarfEWSGv79egHj8

Pastelaria Viçosa – desde os anos 60, servindo o pastel e o caldo de cana mais famosos de Brasília. O próprio JK, trabalhadores, políticos, artistas e estrangeiros já alimentaram a sua fome, suas ressacas e sonhos ali.

Asa Norte –https://goo.gl/maps/bdbNnsCXS81Wb8uHA

Rodoviária do Plano Piloto https://goo.gl/maps/xfrS7CKHhAUg9Qq19

Dogão & Burgão

Representantes dignos para matar a fome.

36 . Dog da Igrejinha – original e abençoado. Peça um dog no molho completo que você vai entender! Sem falar que comer vendo a igrejinha, não tem preço. https://g.page/dog-da-igrejinha?share



Ricco Burger – Simples, honesto, memorável e feito à mão. Experimente a mandiopoca! https://goo.gl/maps/uWBgrdPXTTFa8PLe9



Miró Sanduíches e Cia – sanduba autoral na QE 15, no Guará 2. Os sanduíches e os sucos são especiais. Vale bater um bom papo com dono Ronaldo. https://goo.gl/maps/DEKhC6fYEpnYXoYBA



Cachorro Quente do Landi – Um mito, com pão e batata de fabricação própria e ingredientes de altíssima qualidade! Ali você pode pedir o que quiser desde que seja pão, salsicha, molho, queijo e batata palha. Há quem diga que é o melhor de Bsb! https://goo.gl/maps/pcouMUQTfbYUZTiV7



Páprica Burger – hamburger com H maiúsculo e DNA brasiliense. Experimente o molho de wasabi.

Águas Claras https://goo.gl/maps/gGHErqZwFErcXzsF8

Asa Norte – https://goo.gl/maps/o9X5aBv5X2UbpHrP7

Setor Hoteleiro Sul https://g.page/papricaburger?share

Viva o Cerrado

Oportunidade para conhecer o Cerrado “stricto sensu”.

Cachoeira Santa Bárbara – em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros. Chegue bem cedinho. Irá se surpreender e encantar com sua água mágica, com tons de azul claro e transparência incrível. https://goo.gl/maps/deckgu48U3WPthfG7



Chapada Imperial – um dos lugares mais lindos do Brasil, a 50 km de Bsb. Um santuário ecológico com mais de 30 cachoeiras. https://goo.gl/maps/eJj4JRRnLbNCnNQj6



Cachoeira dos Dragões – um lugar místico a 40 km do centro de Pirenópolis. Além do Mosteiro Eisho-ji (Zen Budista), tem 8 cachoeiras surpreendentes que se revelam em uma trilha em conexão profunda com a natureza.

https://goo.gl/maps/uuv97Xe529hvVz7t6



Parque Nacional de Brasília – Aquele banho nas piscinas naturais em águas minerais do Planato Central. Um parque ecológico dentro da cidade. https://goo.gl/maps/JsD7LwE57QQ1Sm4YA



Pico dos Pirineus – dentro do Parque Estadual da Serra dos Pireneus, com 1385 metros de altitude, guarda uma vista incrível dos Pirineus do Cerrado. Vale ir para curtir o fim de tarde. https://goo.gl/maps/Ynw36gojdDCJf3G36





Os integrantes da vida noturna não foram dormir

Lugares para curtir o melhor da noite candanga.

Outro Calaf – n ostalgia e música boa. https://goo.gl/maps/5u1u5Jtpk1jDZ49H7



O Rilley – um autêntico pub irlandês, com alma brasiliense. https://goo.gl/maps/mBKqbUx58XSjAqL26



Galpão 17 – e stacione sua moto do lado da mesa e divirta-se.

https://g.page/galpao17df?share



Dallas – Modão sertanejo para lembrar que estamos cercado de Goiás, por todos os lados. https://goo.gl/maps/Ta77AQzZPwqkwA6u7 Amsterdam – música, cervejas holandesas e petiscos variados. https://goo.gl/maps/Ta77AQzZPwqkwA6u7





Mais café por favor!

Lugares para celebrar o café, as amizades e a vida

Ernesto Café – original de Bsb, com excelente gastronomia e o melhor dos cafés especiais. Asa sul – https://goo.gl/maps/n9sHYmxy2cnSUzay8

Asa Norte – https://goo.gl/maps/n9sHYmxy2cnSUzay8



Acervo – café especial, vinhos orgânicos e boa comida na sala de casa. https://goo.gl/maps/w9aR9uvKgNM9S8TDA



Antonieta – cafeteria intimista com confeitaria artesanal, na Asa norte. https://goo.gl/maps/q28erCr7f27zBbpE8

Pé di Café – localizado na rua mais charmosa de Pirenópolis. Casa colorida, com café no mancebo, bolos maravilhosos e um cozinha autêntica, deliciosa e afetivamente caseira.

https://g.page/pedicafe?share



Sterna Café Hostel7 – quem disse que Brasília não tem esquina? Lugar bom para curtir o fim de tarde na Asa Norte. A democratização dos cafés especiais. https://g.page/sternacafebrasilia?share

Leve o Cerrado com você

Empreendedores da economia mais criativa do Brasil.

Candanguice – presente nos eventos criativos da cidade. Uma dica legal é a Catedral 3D, para montar. BSB Memo – objetos e presentes de Brasília cheios de história e design. Ali transborda o orgulho de ser brasiliense. https://g.page/bsbmemo?share Verdurão – as camisetas mais originais e brasilienses do quadradinho. https://goo.gl/maps/UrghterGaoA7iGfx7

Endossa – reúne grandes criativos da cidade, na sua diversidade, para encher colaborativamente a sua vida de Brasília.

Águas Claras-https://goo.gl/maps/bXjU54ZYoecrWwM27

Asa Sul- https://g.page/endossa-bsb-sul?share

Asa Norte- https://goo.gl/maps/dhQg8gbsME2cFjNi9

Casa Park- https://goo.gl/maps/ztNGGza6e21dCs5AA



Em tempos de covid19, a plataforma Square City têm tudo de melhor que Bsb pode oferecer, tudo na palma da sua mão.