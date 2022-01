Kart Rental: uma modalidade pouco conhecida, mas que cresce como nenhuma outra

Descobri a modalidade mais democrática do automobilismo e não poderia deixar de escrever aqui na coluna.

Confesso que, até pouco tempo atrás, se você me perguntasse o que é Kart Rental eu não saberia responder. Fui abordado no Instagram por um entusiasta dizendo: “Tenho uma equipe de Kart Rental e gostaria de saber se você poderia escrever sobre isso”. Kart o quê?

Rental é uma palavra inglesa que significa “aluguel”. E o Kart Rental é isso; campeonatos muito organizados em pistas por todo o Brasil que utilizam karts alugados dos próprios circuitos. De cara, já chamou minha atenção. Pensei: “Isso torna o kartismo muito mais democrático! Um kart profissional de ponta pode superar os vinte cinco mil reais, além de todos os custos de competição: viagens, manutenção, pneus, etc.”

A categoria é amadora e não exige filiação a nenhuma federação de automobilismo. Mas não se engane, o fato de ser amador não significa desorganizado. Muito pelo contrário. As competições possuem regras claras, calendário anual, agenda local e nacional. Este ano, por exemplo, em abril (22, 23 e 24), teremos uma etapa em Brasília do Campeonato Brasileiro de Kart Rental com mais de 20 equipes de todo o Brasil.

Além disso, os karts utilizados são sorteados (para maior equilíbrio) e, quando as provas são de endurance, os equipamentos são revezados entre as equipes. E por isso, há muita estratégia envolvida. Uma opção para quem curte o esporte a motor de se envolver em uma competição amadora com custo mais acessível.

E foi nessa onda que conheci o time de Brasília “Piloto Caro”. O time é formado por seis jovens talentos: Gadiego Borges, João Schettini, André Martinho, Arthur Martinho, Alice Matos e Bárbara Louly. André, piloto experiente e professor de kart, tem 17 títulos nacionais na categoria. Além disso, o perfil deles no Instagram tem mais de 10 mil seguidores!

André, Arthur, João e Gadiego da equipe Piloto Caro de Kart Rental. Foto: Aurélio Araújo.

A equipe conta com o apoio do Ferrari Kart (localizado no Autódromo de Brasília) e irá participar do campeonato brasileiro de Kart Rental este ano. Ainda em busca de mais patrocínio, a ideia é manter os bons resultados e promover a categoria em nossa cidade.

Se você ficou curioso e interessado, vamos falar mais sobre Kart Rental por aqui e, em breve, teremos novidades!