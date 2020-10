O Rally dos Sertões vai passar por Brasília!

PUBLICIDADE

O Rally dos Sertões cresceu e amadureceu. Ultrapassou diversos caminhos e, hoje, se auto intitula um ‘movimento’ que se reinventa a cada dia, inclusive diante da pandemia do COVID-19. Frente ao “novo normal”, ele faz algo extraordinário e, como a NBA, criou uma bolha em cada uma das suas cidades anfitriãs ao longo do roteiro, que é o torna o maior das Américas e o segundo maior rally do mundo.

E ele tem tudo haver com o nosso país. Com 80% de estradas de terra e proporções continentais em 2022 (indo do Oiapoque ao Chuí) o Sertões será o maior do mundo, e tudo isso dentro de apenas um país: no nosso!

Para você que não conhece, o Sertões possui 4 modalidades: carro, moto, quadriciclo e UTV (Utility Task Vehicle). Essas modalidades são divididas em duas grandes categorias: a de regularidade e a badalada Rally Cross Country. Todas as duas com diversas sub-categorias.

A estrutura é proporcional à dimensão do evento. Segundo a organização, são cerca duas mil pessoas envolvidas, 300 pilotos, 2 aviões, 3 helicópteros e 2 carros-bomba. Se bastasse o tamanho o Sertões se divide no que eles chamam de dimensões: a competição, a social com o SAS (Saúde e Alegria nos Sertões) e a turística com o as expedições de road moviment.

Esse o ano, o rally vai passar por Brasília com todas as suas dimensões entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro e aqui também teremos uma bolha onde os envolvidos ficarão isolados para evitar o contágio. Mas Brasília não será apenas uma bolha anfitriã, nós também teremos pilotos e navegadores competindo. Mauro Guedes e Filipe Bianchini irão da X Rally Ranger V8 com a equipe XrallyTEam (categoria T1 Brasil), Vilson e Rafael Luz irão de Triton RS (categoria ProBrasil) e a Claudia Grandi vai navegar em uma Triton ER (categoria Super Production). Todo irão largar em Mogi Guaçu – SP.

O Rafael Luz, experiente navegador (campeão em 2017 na categoria Production), vai para sua quinta edição do evento. Em todas suas participações, navegou ao lado do experiente piloto Vilson (mais conhecido como Pintado), seu parceiro de jornada em todos esses anos. O Rafa Luz é meu amigo há mais de 30 anos e vem de uma família apaixonada por carros e dona de uma das mais belas coleções da nossa cidade (isso vai ser assunto para outro texto aqui no blog!).

Lembro do Rafa participando em rallies de regularidade em uma velha parati quando a gente tinha uns 18 anos e é um orgulho saber que ele vai nos representar mais uma vez esse ano nos Sertões.

Que o Rally dos Sertões se torne o maior do mundo! Que sua passagem por Brasília se torne cada vez mais frequente e, por último, que os pilotos e navegadores de Brasília alcancem suas metas, mas acima de tudo, retornem seguros para casa…