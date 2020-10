Por que você precisa assistir “Fernando”, a série documental sobre Alonso

PUBLICIDADE

Fernando Alonso é um ás das pistas. Fora da Fórmula 1 desde 2018 (mas confirmado na próxima temporada na Renault, equipe na qual foi bi-campeão mundial), o piloto continua na ativa em busca da “tríplice coroa” e ainda arruma tempo para participar no Rally Paris Dakar. Deixe-me corrigir, participar não, competir, Alonso não coloca um capacete para participar apenas. Seu instinto de campeão é aguçado e a cada dia “toca” os seus carros com mais habilidade.

A série “Fernando”, está disponível na Amazon Prime (plataforma de streaming da Amazon). São 5 episódios que mostram a história, o cotidiano e os desafios de um dos maiores pilotos da atualidade. E vale a pena cada minuto.

Apesar do temporário afastamento dos Grand Prix de Fórmula 1 (cruze os dedos porque no ano que vem ele está de volta), Alonso alcançou feitos que poucos pilotos conquistaram em toda a história do automobilismo. Além do Bi-campeonato mundial de Fórmula 1, o piloto ganhou as 24 horas de Daytona (2018), Le Mans (2018 e 2019) e as 1.000 milhas de Sebring. Só isso, já seria o suficiente para deixar sua marca nos livros, mas esses feitos não foram capazes de parar seu apetite por vitórias.

A sua meta é a “tríplice coroa” e não tenho dúvidas que ele será capaz de alcançar o feito que apenas um homem alcançou, o britânico Graham Hill. Para você que não sabe, a “tríplice coroa” é a soma do Grande Prêmio de Mônaco, das 24 horas de Le Mans e das 500 milhas de Indianápolis. Três corridas clássica guiadas por uma carro da Fórmula 1 em uma pista de rua, um carro do campeonato Mundial de Resistência no tradicional circuito de Le Mans e, por fim, um carro da Fórmula Indy em uma pista oval em que os carros chegam na curva a mais de 380 quilômetros por hora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma rápida curiosidade é que nas 500 milhas os carros correm no sentido anti-horário curvando sempre à esquerda. A força G mantém o fluxo de sangue sempre do lado esquerdo do coração fluindo para o cérebro evitando um possível lapso de fluxo sanguíneo devido à velocidade.

Alonso é bi-campeão em Mônaco (2005 e 2006) e em Le Mans (2018 e 2019). Para se tornar o segundo homem no planeta a alcançar a famosa coroa, precisa ganhar as 500 milhas de Indianápolis.

O documentário mostra o dia a dia do piloto como empresário, marido, piloto, filho, amigo nos mais diversos cantos do planeta em busca daquilo que mais gosta: ganhar corridas. Seja na África do Sul testando uma Hilux para o Paris Dakar, seja em Charlotte nos EUA em um simulador Chevrolet da Indy, ou no Oriente Médio fazendo testes para a McLaren.

O que mais me chama atenção é a incrível capacidade do espanhol em guiar carros diferentes em condições absolutamente distintas. Sua adaptabilidade é impressionante, Atualmente, acredito que não exista ninguém com tanta habilidade capaz de subir em tantos pódios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por isso, fica a dica: assista e divirta-se!